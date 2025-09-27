Festa Major en el Barris: El Hiopos se presenta ante la afición con una exhibición contra el Barça

❘ lleida ❘ El Hiopos Lleida entregó al Barris Nord la mejor presentación posible para la segunda temporada en la ACB, proclamándose campeón del Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics tras superar al Barça (74-63). En una actuación defensiva brillante, el conjunto de Gerard Encuentra, ayer sin Batemon ni Krutwig, selló su triunfo con un último cuarto espectacular también en ataque (27-17), que culminó la primera de las muchas jornadas ilusionantes que se esperan en el feudo leridano.

Tras un inicio parejo (8-7), el resto del cuarto estuvo marcado por las rachas. La primera fue leridana, con tres triples seguidos para poner el 17-10. Pero el Barça reaccionó con un parcial de 0-8 para recuperar la delantera (19-20) hasta el final del primer acto (21-22).

El segundo cuarto dejó una sensación contrapuesta en ambos lados de la pista. Si el rendimiento en la canasta propia fue brillante, dejando en 12 puntos al Barça, el papel en ataque fue tremendamente errático, porque el equipo leridano solo fue capaz de anotar 11 puntos, lo que le condenó a irse al descanso por detrás (32-34).

Los de Encuentra mantuvieron el bueno tono defensivo en la reanudación, pero en dos minutos de nerviosismo tras una antideportiva, el Barça endosó un 0-9 que le dio una máxima renta de siete puntos (36-43). Encuentra pidió tiempo muerto y empezó la reacción de la mano de Agada (que acabó con 14 puntos y 24 de valoración). Una bandeja sobre la bocina de Zoriks culminó un parcial de 11-3 final que puso por delante al Hiopos (47-46).

Agada seguía desencadenado y, con triple y asistencia, abrió un parcial inicial de 7-0 que puso el 54-46. La reacción azulgrana (54-51) no amedrentó al Hiopos, sino que supuso un impulso mucho mayor para alcanzar una máxima ventaja de 11 puntos a 4:11 del final (67-56), con dos triples de Walden y una defensa tremendamente intensa. Cinco puntos seguidos de Norris (67-61) devolvieron al Barça al duelo, pero en los tres minutos finales el equipo leridano estuvo excelso y el Barça, negado. Con Diagne liderando en la zona, regresó la máxima de 11 puntos para convertir el último test antes del estreno liguero en una fiesta (74-63).

Encuentra: “Me preocupa generar unas expectativas erróneas”

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, se mostró “satisfecho”, porque “hemos mejorado en muchas cosas y hemos podido conectar con la gente”, pero reconoció que “lo que me preocupa es generar unas expectativas erróneas”. “Lo que me importa es que el equipo juegue contra el Breogán con la energía de hoy, porque contra el Barça todo el mundo está motivado, pero el partido que interesa es el debut en Liga”, señaló con contundencia el entrenador, que también dejó claro que “me da seguridad que el trabajo diario es bueno”.