Siguen encalladas: El AEM empata ante el Valencia y continúa sin conocer la victoria en Liga

❘ lleida ❘ Nuevo partido en el Camp d'Esports y nueva desilusión para un AEM que, pese a jugar bien, sigue sin ganar en Liga. Las leridanas empataron sin goles ante el Valencia de Mikel Crespo, uno de los equipos más potentes de la categoría, en un partido con ocasiones para los dos equipos y en el que la falta de acierto y el buen hacer de las dos porteras fueron definitivos.

El choque estuvo marcado por el dominio alterno. Tanto AEM como Valencia impusieron su juego en distintas fases del partido. Las de Joan Bacardit estuvieron mucho mejor en el primer tiempo, generando ocasiones, controlando la posesión y, sobre todo, mostrando una solidez defensiva que mermó constantemente las intentonas valencianistas. En la segunda, el guión cambió y el Valencia pudo gozar de mejores ocasiones, ayudadas, en parte, por el desgaste físico de las leridanas y unas revulsivas de lujo que lideraron el peso ofensivo del equipo. Primera parte para unas, segunda para otras, y un empate justo que relucía al término del choque en el marcador del Camp d’Esports.

En la primera mitad, Joan Bacardit alineó un 4-4-2 en rombo que sorprendió a las de Mikel Crespo. Con las 4 centrocampistas se impuso en el centro del campo, aunque el primer acercamiento fue para un Valencia que saltó al campo más eléctrico. Marina Martí arrancó con potencia por banda diestra y sacó un centro que no encontró rematadora.

Sin embargo, el conjunto local pudo recomponerse y empezar a imponer su ritmo a través de las jugadoras de ataque, muy activas en el primer tiempo. En el minuto 5, Cintia filtró un gran pase a la espalda de rival y cuando Evelyn estaba a punto de plantarse sola ante Jana Xin, Celia Fernández rechazó el pase ‘in extremis’. Poco después, Noe entró con todo a rematar un centro, pero no pudo conectar con el balón por centímetros. Rondaba el tanto el AEM, pero no llegaba.

A pesar de no materializar las ocasiones, las de Bacardit siguieron apretando y en el 23 llegó la ocasión más clara del primer tiempo. La tuvo Sílvia Peñalver que, con un cabezazo envenenado, a punto estuvo de batir a Jana Xin. La guardameta valenciana rechazó el remate con la punta de los dedos, pero la árbitra no concedió el córner. Con el discurrir de los minutos, el Valencia volvió a activarse y tuvo un último arreón –respondido por tímidos contragolpes de las leridanas– que marcó el final del primer tiempo.

En la reanudación, los papeles se invirtieron. El Valencia dominó y Danielle Marcano pudo adelantar a las suyas, pero se encontró con una Lucía Alba brillante. Más tarde, Gema Climent lo probó tras un córner, pero su remate se fue ligeramente desviado. Seguía la igualdad. En el minuto 60, el juego quedó en un segundo plano después de un fuerte choque entre Celia Fernández y Evelyn que dejó a la canaria tendida sobre el terreno de juego. Las dos fueron a saltar, pero la jugadora del AEM recibió un impacto trasero que la hizo caer mal y abandonó el terreno de juego en camilla. Tras ser atendida en el vestuario, se pudo recuperar sin secuelas aparentes. En su lugar entró Marta Charle.

Por parte del Valencia, Mikel Crespo dio entrada a Rebecca Elloh, que revolucionó el partido. Sus internadas le hicieron mucho daño a un AEM que en el minuto 68 vio como la jugadora del Valencia remataba sola en el área, pero, de nuevo, la guardameta local fue clave para mantener la igualada.

En los minutos finales el partido se rompió. Ambos conjuntos, valientes y decididos, se lanzaron a por la victoria. Las internadas visitantes eran contestadas por contragolpes del AEM y viceversa. Tanta locura estuvo a punto de caer a favor de las leridanas después de un contragolpe brillante en el minuto 81 que Cintia Hormigo no fue capaz de culminar. Su remate, precedido por una gran conducción de Noe, se marchó rozando el palo de la portería. Allí murió un encuentro que terminó como acabó: con un empate sin goles.