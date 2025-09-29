Cervera enloquece con Marc

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un centenar de fans vibraron ayer en el restaurante Bargués de Cervera con el noveno título mundial conquistado por Marc Márquez en Motegi. Desde las 7 de la mañana, los aficionados fueron llenando el local donde habitualmente siguen los grandes premios con la esperanza de ver a su ídolo conquistar una nueva corona. La expectación fue máxima, pero con cierta prudencia entre los asistentes, que mantuvieron la calma hasta que el mayor de la saga cruzó la línea de meta como segundo clasificado, asegurando así el título. Entonces la euforia se desató.

“Ya tocaba, han sido muchos años de sufrimiento”, espetaron algunos de los presentes, conscientes de todo lo que había tenido que superar su ídolo. Algunos aficionados no pudieron contener las lágrimas de emoción mientras que otros aseguraron que “valió la pena madrugar”, sintiéndose “muy orgullosos” de su pupilo. Entre los fans, en su mayoría locales, estaba una pareja procedente de Gran Canaria, que había viajado expresamente para la ocasión. Manolín lucía tatuajes por todo el cuerpo con los títulos y carreras de Marc Márquez, mostrando la devoción que tiene por el piloto de Cervera. Bárbara, su pareja, explicó que “hemos venido porque somos muy fans y queríamos verle convertirse en campeón”. Destacó que “lo hemos vivido con mucha emoción porque era algo que estaba como contenido y ya tocaba”, espetó.

Por su parte, Eugeni, otro de los fans, afirmó que “ha sido un gran día para todos, un día muy esperado”. Aseguró que “tenemos Marc y Àlex por mucho tiempo”. La celebración, que fue totalmente improvisada, contó con banderas del 93 de color rojo característico de Marc que se repartieron entre todos los aficionados. Tampoco faltaron los motards quemando rueda con sus máquinas, petardos y cava para brindar por el éxito. La celebración continuó más tarde por las calles de Cervera, que estaba en plena fiesta mayor.

Marc rompió a llorar al recordar a su abuelo Ramon

Entre las motivaciones que han empujado a Marc Márquez a no rendirse destaca la figura de su abuelo Ramon, su ‘padrí’, al que recordó entre lágrimas. “Era partidario de que lo dejara, que ya tenía suficiente para vivir. Le dije: ‘Abuelo, te prometo que la del húmero es la última operación, pero déjame probar porque hay una solución y me la están dando. Déjame probarla’”.

“Si alguien merecía volver así era Marc”

Àlex Márquez estaba ayer casi tan eufórico como su hermano por el título, y destacó todo lo que sufrió él y su entorno. “Sabéis que es verdad que tengo una conexión muy especial con Marc, que solo con mirarnos él ya sabe lo que pienso y lo que piensa él. Nos conocemos muy bien y por eso estoy súper feliz por él. Si alguien merecía volver así y ser el piloto que gana tantos años después, era Marc”, recalcó.

Emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez

“A veces la bola número ocho no es el final del juego”. Con este paralelismo entre el billar y la última celebración de Marc Márquez con Honda, en 2019 en Tailandia, la escudería japonesa quiso felicitar al campeón por su noveno título mundial. “Ha sido un viaje de mil millas y estamos encantados de verte de nuevo en la cima del mundo con tu noveno Campeonato Mundial”, apuntó Honda sobre el que fuera su piloto hace dos años.