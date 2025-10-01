Reto ante el campeón

Hansi Flick, ayer en el momento de entrar a la sala de prensa previa al choque ante el PSG. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona afronta hoy (21.00) en el Estadi Olímpic Lluís Companys una cita que medirá la madurez del proyecto de Hansi Flick: el duelo de la segunda jornada de la Liga de Campeones ante el PSG, vigente campeón de Europa. Los azulgranas, que debutaron en Champions con un triunfo en Newcastle (1-2) gracias a un doblete de Marcus Rashford, esperan despedirse de Montjuïc con una victoria antes de regresar al Spotify Camp Nou.

El Barça llega a la cita con la enfermería llena: Ter Stegen y Joan García, Gavi, Fermín López y Raphinha siguen de baja. La mejor noticia es el regreso de Lamine Yamal, que tras recuperarse de sus molestias reapareció en Liga ante la Real Sociedad y dio la asistencia del gol que dio el liderato al equipo. Balde, además, podría volver después de su lesión.

Hansi Flick declaró que “jugamos contra uno de los mejores de Europa, un gran reto ante un equipo top con un entrenador fantástico” y también dio un pequeño toque de atención a Lamine Yamal: “Es excepcional, pero debe centrarse en trabajar duro, también defensivamente”.

El PSG de Luis Enrique también llega con bajas sensibles. Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia no viajaron; y Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves son duda. Pese a las bajas, el entrenador del conjunto parisino se mostró confiado con sus jugadores y reconoció el gran nivel de su rival. “El Barça de Flick me encanta, es un entrenador del alto nivel”. “Soy culé y socio, veo todos los partidos y es un equipo que me gusta porque me divierte”, añadió.

Por su parte, Pedri, que se siente cada vez más importante en el vestuario, afronta el choque con ánimo de revancha tras la eliminación de hace dos temporadas: “El fútbol siempre ofrece segundas oportunidades. Me gusta enfrentarme a equipos que quieren jugar, como el PSG”, declaró.

El Barça-Olympiacos se jugará en el Camp Nou

La página web de la UEFA publicó ayer que el partido del Barça ante el Olympiacos de la tercera jornada de la Champions, el 21 de octubre, se disputará en el Camp Nou, anticipándose así al anuncio del regreso del club, que tiene previsto volver al estadio tres días antes contra el Girona en Liga.

Deco: “El Bilbao no es ejemplo para nada”

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', habló sobre la negociación frustrada en verano con el extremo del Athletic Club Nico Williams, y aseguró que “el Bilbao no es ningún ejemplo para nada” y que fue el agente del jugador quien contactó con el club azulgrana.

Bartomeu, acusado de administración desleal

La Fiscalía Provincial de Barcelona imputa al expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu y a los principales directivos de su mandat un delito continuado de administración desleal por tres operaciones financieras, tras la denuncia de la actual junta de Laporta.

Entre los resultados de ayer destaca la derrota del Liverpool en en el campo del Galatasaray y el empate del Tottenham en su visita al Bodo Glimt.