Arnau Farré gana el título francés de trial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El leridano Arnau Farré se proclamó este pasado fin de semana campeón absoluto de Francia de trial, después de ganar la última prueba del certamen disputada en Oudon. Le bastaba con quedar segundo para asegurarse el título frente al piloto local Hugo Dufresne, pero el de Vilanova de Segrià, que en verano ya había ganado el campeonato francés urbano, no dio opción y se llevó la victoria para levantar la corona.

El título galo se une a la medalla de bronce que consiguió a mediados del pasado mes de septiembre en el Campeonato del Mundo de Trial2, segunda categoría.