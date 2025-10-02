El Atlètic Lleida gana al Ejea en la prórroga y se clasifica para la Copa del Rey: Ahora toca un Primera y estos son los posibles rivales

Publicado por ARNAU VILA Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El sueño de jugar en casa contra un equipo de Primera división ya es una realidad para el Atlètic Lleida que ayer venció al Ejea por 2-1 en la prórroga con un magnífico gol de Agüero en el minuto 120 para superar los cuartos de final de la Copa Federación, eliminatoria que da acceso a la segunda ronda de la Copa del Rey.De este modo, el club, en su corta trayectoria, se medirá por primera vez en su historia ante un equipo de la maxima categoría estatal y además, en partido oficial. Aunque el pase ya está certificado, los de Gabri no sabrán el rival hasta el próximo lunes y será uno de estos cuatro equipos: Osasuna, Espanyol, Girona o Mallorca.

El primer tiempo tuvo muy poca acción y aún menos control. Los primeros 45 minutos se resumen en balones divididos en el centro del campo y pocas llegadas a las áreas.

La segunda parte fue distinta a la primera, los equipos empezaron a buscar espacios y la primera ocasión llegó en el minuto 55 cuando Gio, dentro del área, hizo un pase de la muerte para que Soule, a un metro y con toda la portería para él, mandara el balón al palo inexplicablemente. En el 66, el Atlètic Lleida gracias a un autogol de un defensa del conjunto aragonés después de un centro al área (1-0).

Cuando todo parecía terminar así, en el minuto 80 Cucu provocó un penalti que David Chica ejecutó magistralmente y Marc Arnau, ayer titular, no pudo atajar. Justo antes de la prórroga, el local Alya Camara hizo una dura entrada que le costó la roja directa pero Iglesias, con amarilla, le recriminó la acción a Camara y esto le supuso ser también expulsado. Después de 30 minutos sin nada de juego, Agüero marcó por la escuadra de falta indirecta, y desde treinta metros, para desatar la locura en el Camp d’Esports y meter al Atlètic Lleida por primera vez en la Copa del Rey. En cuanto a la Copa Federación, el Ourense CF será el rival en semifinales en el Camp d’Esports.

Gabri: “Va para los jugadores y los que apostaron por el proyecto”

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri Garcia, dedicó el agónico triunfo “a todos los que han apostado por el proyecto y también a los jugadores” destacando que “es un orgullo poder decir que somos equipo de Copa del Rey”. Acerca del gol decisivo en el último minuto de la prórroga, dijo que “debemos felicitar a Agüero, pero el trabajo es de todos los jugadores. Este premio es para ellos”.

Además de hablar del partido, el técnico de Sallent explicó que “tal y como se ha producido la victoria, recibimos una dosis de moral muy grande”, haciendo hincapié en que “también es una inyección económica importante para el club”