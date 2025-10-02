Erika Porter abandona el Cadí La Seu a pocos días del debut de Liga

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu y Erika Porter han separado sus caminos a pocos días del estreno liguero. La pívot estadounidense, que llegó procedente de la Bowling Green State University, de la NCAA, era una de las apuestas del club, pero al final la jugadora no ha acabado adaptándose y se ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato.

Porter, que no ha llegado a disputar ningún partido en La Seu, deja el equipo de Isaac Fernández habiendo jugado únicamente un partido oficial, la semifinal de la Lliga Catalana ante el Joventut de Badalona, en el que no fue titular. Saliendo del banquillo aportó 4 puntos y 3 rebotes en apenas 12 minutos.

Ahora el club sondea el mercado por si hubiera alguna opción interesante para reforzar el juego interior, que ahora lo forman Marina Mata, que continúa de la pasada temporada, Lucía Rodríguez, Freja Werth y Nahan Niare.