Aleix Ginés aspira a correr la Red Bull Rockies Cup 2026

Debut en el Estatal. Aleix Ginés ha corrido este año la categoría SS300 de Superbikes, en la que ha acabado el 23.

El leridano Aleix Ginés, que esta temporada ha tomado parte por primera vez en el Campeonato de España de Superbikes, en la categoría SS300, tiene ahora la gran oportunidad de correr la próxima temporada la Red Bull Rockies Cup, un campeonato de promoción impulsado por Dorna y la Federación Internacional, cuyas carreras se disputan por toda Europa coincidiendo en ocasiones con los grandes premios de MotoGP.

El piloto de Mollerussa, que acaba de cumplir 15 años, ha sido aceptado por de entre más de 500 solicitudes para ser uno de los 26 elegidos que la semana que viene pasarán las pruebas de acceso al campeonato de 2026 en el circuito granadino de Guadix, unos test que se celebrarán de lunes a jueves. Solo los seis mejores podrán estar en la Rockies Cup 2026, uno de los mejores trampolines para llegar a ser piloto de Mundial de velocidad.

Debut mundialista

Pese a su corta edad, Ginés ya sabe lo que es correr en un Mundial. Fue el pasado mes de marzo en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, donde corrió la primera prueba del certamen de superbikes gracias a un wild card de Yamaha Europa como premio por ganar en 2023 el Campeonato de Catalunya de 125.

Esta temporada solo ha podido disputar cinco de las siete pruebas del Estatal, ya que ha tenido que renunciar a las dos últimas por falta de presupuesto. “El equipo ponía la moto y la asistencia, pero el resto, viajes y hoteles, lo teníamos que costear nosotros. Había un presupuesto de 60.000 euros y hemos llegado hasta donde hemos podido”, explicó su padre, Oriol Ginés. A la espera de lo que ocurra en Granada, Aleix tiene tres ofertas sobre la mesa para el año que viene.