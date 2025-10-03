El Europeo volverá a recalar en Mollerussa en 2026

El Campeonato de Europa de autocross continuará teniendo en Mollerussa una de sus paradas el año que viene. La petición de la Escuderia Mollerussa para ser una de las pruebas del certamen de 2026 ya ha sido aceptada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), aunque aún no es oficial a la espera de la publicación del calendario, que podría sufrir notables variaciones. Y es que la FIA pretende darle la vuelta al campeonato y que las últimas carreras de ahora pasen a ser las primeras, lo que obligaría a la Escuderia Mollerussa a organizar su cita a primeros del año que viene, en febrero o marzo.

En el circuito del Parc de la Serra de la capital del Pla d’Urgell ya está todo preparado para que del 10 al 12 de octubre se dispute la penúltima prueba del Europeo 2025, que por quinto año consecutivo recala en el trazado leridano. El programa solo contará esta vez con cuatro categorías en lugar de las cinco habituales, ya que la Academy, reservada a pilotos de entre 13 y 15 años, no ha sido incluida porque la FIA no permite que se organicen carreras para menores durante el periodo escolar. Habrá la categoría de Cross Car y las tres cilindradas de buggies: Super Buggy, Buggy 1.600 y Junior Buggy, con una inscripción actualmente de 96 pilotos de 14 países. Entre ellos solo habrá un representante leridano, la piloto local Ares Lahoz, que buscará subir al podio. “Conseguirlo sería una buena oportunidad para subir puestos y una alegría por hacerlo ante mi afición”, señaló la leridana.

Como aperitivo al Europeo, el Parc de la Serra acoge este fin de semana los campeonatos de España y Catalunya de la disciplina, con una participación de un centenar de pilotos, muchos de ellos pertenecientes a las escuderías de Lleida y Mollerussa. Fermí Masot ha remarcado la importancia de entidades como la Escudería Mollerussa en la organización de acontecimientos de este tipo. “Cuando hablamos de esta cita, hablamos de un acontecimiento deportivo más que consolidado, que lleva más de tres décadas situando Mollerussa y la demarcación de Lleida como la capital del motor y del autocross”, afirmó el diputado provincial Fermí Masot en la presentación ayer de la prueba.