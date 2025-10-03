Nueve décimas separan a Travé de la medalla

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El leridano Miquel Travé se quedó ayer a las puertas del podio en la final del C1 del Campeonato del Mundo de eslalom que se está celebrando en el canal de Perith, en Sidney. El palista de La Seu d’Urgell, que este año se había proclamado campeón de Europa en Vaires-sur-Marne, no pudo redondear la temporada con una medalla mundialista. Solo le separaron 9 décimas de bronce.

La jornada empezó con la ronda de semifinales en busca de los 12 billetes para la final. En la categoría masculina superaron el corte el vasco Oier Díaz, campeón del mundo júnior y que fue el mejor de la selección española con el séptimo crono, y el propio Travé, que no se le vio nada satisfecho con el noveno puesto, mientras que el otro leridano en liza, Marc Vicente, quedó fuera de la final al acabar vigésimo primero, a más de 10 segundos del mejor tiempo que firmó el francés Nicolas Gestin, y con dos penalizaciones por toques en las puertas 12 y 14.

En la final, Travé sí que se sintió cómodo, más que en la bajada anterior. De hecho, sus cronos parciales fueron buenos y se mantuvo en tercera posición hasta que Gestin destrozó el crono y se proclamó campeón del mundo parando el reloj en 97,13 segundos, quedando Travé a 2,47 del oro, a 1,57 de la plata conseguida por el británico Westley y a 86 centésimas del bronce que se llevó el australiano Bassett.

En la categoría hubo menos suerte todavía, ya que la selección española no pudo meter a ninguna de sus palistas en la lucha por las medallas, entre ellas la urgelense Núria Vilarrubla. La olímpica, que el martes había firmado el mejor tiempo de las eliminatorias, acabó última de la semifinal después de una desafortunada bajada en la que, además de tocar en cinco puertas, se saltó la 10 tras volcar con su canoa. Sí se metió en la final la andorrana Mònica Dòria, del Cadí Canoe Kayac, que acabó décima, muy lejos del oro que se llevó la polaca Klaudia Zwolinska.