El AEM busca levantarse ante el Barça

El AEM afrontará hoy (12.00) uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada ante el Barça B. Las de Joan Bacardit viajarán hasta la Ciutat Esportiva Joan Gamper para disputar uno de los duelos catalanes de la categoría tras la eliminación en Copa de la Reina a manos del Europa, el otro equipo catalán de Primera RFEF.

Las del Segrià recibieron a las escapuladas el martes en el Recasens en un partido que se decidió en los instantes finales de la prórroga (1-3) y jugaron en inferioridad numérica por la expulsión de Honoka desde el minuto 44. Todo un reto físico. No obstante, su objetivo ante las azulgranas será dejar atrás la mala racha y conseguir su primer triunfo en Liga.

Por su parte, el Barça B de Óscar Belis llegará al partido después de encajar dos derrotas consecutivas ante el Deportivo Alavés por 2-3 y el Real Madrid B por 2-1. Aun así, el técnico del AEM, Joan Bacardit, no quiso dejarse llevar por los recientes resultados del filial azulgrana y aseguró que “será el partido más complicado de la temporada. El Barça es el mejor equipo de la categoría con mucha diferencia”, remarcó el preparador del AEM.

Las leridanas visitarán a un equipo muy peligroso, que las llevará al límite y les intentará arrebatar la posesión. De este modo, Bacardit apuntó que la clave del encuentro estará en “minimizar todas sus fortalezas. Tocará estar juntas, defender muy bien durante mucho rato y materializar las ocasiones que tengamos”.

Uno de los principales contratiempos del equipo leridano para el choque en Sant Joan Despí será la carga física del partido ante el Europa. Aunque el entrenador explicó que “las piernas nos pesarán si todo nos va en contra, si el equipo se siente cómodo tendremos fuerzas. Dependerá mucho del resultado y las sensaciones”. Además, a la lesionada de larga duración Laura Fernández se le sumará Vero Herrera, que sufrió una microrrotura en el cuadriceps.