El Barris Nord toma la palabra

Llegó la hora. Después de casi seis semanas de preparación, el Hiopos Lleida abre su segunda etapa en la ACB recibiendo hoy (21.00) al Breogán en un Barris Nord que, si la pasada temporada ya fue clave en la consecución de la permanencia, en esta aún lo será más, sobre todo porque los de Gerard Encuentra afrontarán seis de las primeras nueve jornadas en casa. “Es una incertidumbre. Nuestro equipo, al ser tan nuevo, aún tiene que trabajar mucho y este principio de temporada no estaremos a nuestro mejor nivel. Hay que jugar contra todos, el calendario es el que es y no nos pondremos ninguna presión de más ni ninguna excusa. He tenido temporadas de comenzar 5-1 y otras de 0-5, pero lo importante no es como empieza, sino el proceso y como acaba”, destacó el técnico leridano, que ha tenido una última semana de preparación un tanto convulsa por los problemas físicos de varios jugadores. Krutwig y Golomán apenas han podido entrenar por culpa de un proceso vírico –el estadounidense ya se perdió el amistoso ante el Barça–, mientras que James Batemon, uno de sus referentes, arrastra problemas en el talón de Aquiles de ambos pies que le convierten en seria duda para el partido.

Encuentra asume que “en el primer partido hay siempre muchos nervios y muchas situaciones que influyen, pero intentaremos jugar con mucha energía, algo que nos exigimos desde ya, además de ser valientes y competir al máximo el partido”, al tiempo que pidió paciencia. “Tenemos ocho caras nuevas, con diferentes hábitos cada jugador, algunos llegados de otras ligas y que no conocen la Liga Endesa. Esto necesita de un proceso y de mucha paciencia, porque aún cometemos errores. Creo que el equipo está donde le toca estar por los días que llevamos de preparación, pero aún tiene mucho margen de mejora y creo que lo conseguiremos porque el día a día es muy bueno”, afirmó.

El técnico restó importancia a los resultados de la pretemporada, “ya que nos los hemos tomado como buenos entrenamientos”, dijo, e incidió en que su equipo, respecto a otros como el Breogán, que ha mantenido más piezas del ejercicio anterior, “parte con cierta desventaja”. “Conserva a seis jugadores importantes de la temporada anterior y los refuerzos que han llegado les han dado un salto de calidad. Todos tenemos, a priori, mejor plantilla que la anterior, luego ya se verá”, añadió.

El Robles Lleida arranca con retos más ambiciosos

El Robles Lleida iniciará mañana (12.00) en el Barris Nord frente al Smartlog Ointxe! vasco su quinta temporada en la Liga Femenina 2, la tercera bajo la estructura del Força Lleida, y lo hará con retos más ambiciosos, aunque con la permanencia como primer gran reto. “No tenemos ninguna obligación de llegar a las fases de ascenso, pero sí que llevamos ya años consolidando este proyecto y nuestra ambición e ilusión es luchar por estar en las plazas de arriba. Creo que el grupo quiere dar este paso adelante y está mentalizado para hacerlo. Está claro que no tenemos presión, pero sí ilusión y ambición de luchar por estas plazas de arriba y no quedarnos las últimas jornadas en tierra de nadie, como nos ha ocurrido las últimas temporadas”, afirma su técnico, Rubén Petrus.

En las cuatro anteriores aventuras en esta tercera categoría, el conjunto leridano ha concluido en séptima o octava posición, lejos del descenso, pero también del play off de ascenso. Petrus, no obstante, ve a su equipo preparado para afrontar este reto, si bien la pretemporada ha sido de lo más movida debido a los problemas físicos que afectaron a la plantilla en las dos primeras semanas de trabajo. “No ha sido una preparación sencilla porque hemos tenido bastantes sustos, sobre todo al principio, y eso ha hecho que nos haya costado un poco arrancar y estar al nivel que nos gustaría”, afirmó ayer el técnico, que para el duelo de hoy tendrá la baja de Laura Castellana.

Una Fan Zone para amenizar la previa

El Hiopos Lleida quiere que los partidos en el Barris Nord sean una fiesta, comenzando con el de hoy. Es por ello que el club ha preparado una Fan Zone que se abrirá a partir de las seis de la tarde frente al Barris Nord con música y servicio de bar.

“Lleida tiene un equipo equilibrado”

Luis Casimiro, entrenador del Breogán, destacó ayer la plantilla del Hiopos Lleida. “Ha remodelado el equipo con jugadores con mucha experiencia como Ejim y Shurna, y mantiene jugadores de mucha anotación en el perímetro y mucho físico en el juego interior. Ha formado una plantilla muy equilibrada”, afirmó, al tiempo que alertó a sus jugadores de que deben estar preparados mentalmente para jugar en una cancha “con una gran atmósfera, con mucho ruido y donde la gente aprieta mucho”.