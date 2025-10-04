El Cadí, a evitar sufrimientos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Después de evitar el descenso casi 'in extremis' las dos últimas temporadas, el Cadí La Seu inicia hoy (19.30) ante el recién ascendido Leganés en el Palau d'Esports su vigésima tercera aventura en la Liga Femenina –la decimonovena consecutiva, solo superado por el Perfumerías Avenida– con el objetivo de sufrir lo menos posible. “Tenemos que ser realistas, estamos donde estamos y tenemos el presupuesto que tenemos. Todos tenemos muchas ganas e ilusión, pero hablar más allá de salvarnos sería un error. Si lo logramos y luego podemos mirar por cosas más chulas, ojalá, pero la Liga está en un nivel muy alto y creo que no sería justo”, afirmó ayer el técnico Isaac Fernández, que pide “trabajar con la tranquilidad que siempre se ha transmitido. Tenemos que aspirar a ser un equipo que, con el apoyo de la grada, pueda competir contra todos. Ese es el reto, el resto sería una frustración y no toca hablar ni de Copa ni de nada de eso”, añadió.

Para esta nueva aventura el club ha podido retener a buena parte del bloque nacional que la pasada temporada fue clave en la permanencia, y se ha reforzado con otras dos jugadoras estatales, la alero Marta Morales y la pívot Lucía Rodríguez, que hoy reaparecerá después de perderse la Lliga Catalana por lesión, y cuatro extranjeras: la gala Nahan Niare, la sueca Freja Werth y las estadounidenses Shaylee Gonzales y Gianna Aiello, la última en aterrizar y que suple la marcha sorpresa de su compatriota Erika Porter. La de Nueva Jersey aún no está inscrita en la Liga y es duda para hoy.

Sobre el partido ante el Leganés, Fernández reconoció que “no estamos en el punto de juego e identidad que querríamos por los problemas de lesiones que hemos tenido durante la pretemporada, y nos costará un tiempo. Tenemos que estar preparados para un partido muy duro contra el Leganés, porque ellas han mejorado mucho físicamente y juegan de memoria”.