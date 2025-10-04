El Pujol Mollerussa busca la consolidación en su estreno estatal

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Pujol Mollerussa recibe esta tarde (17.00) al Ciutat d'Inca en lo que será su estreno en la Tercera FEB, la categoría que recupera después de muchos años. El equipo que dirige Marc Díaz parte con el único objetivo de la permanencia y con un equipo un tanto renovado. “Encaramos la temporada con mucho optimismo y ambición. Somos conscientes de que para consolidarnos tenemos que ser un equipo fuerte y sólido en casa”, señaló.