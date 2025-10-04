SEGRE

Pau Giralt, subcampeón de España Juvenil A de trial

El piloto leridano Pau Giralt durante la competición.

El joven piloto leridano Pau Giralt Ariza consiguió proclamarse subcampeón de España de trial en la categoría Juvenil A el pasado fin de semana en la última prueba del campeonato celebrada en Entrimo (Ourense), culminando así una excelente temporada. En cuanto al Campeonato de Catalunya de Nens, Pau ya es matemáticamente campeón, a pesar de que todavía resta pendiente una prueba.

Desafortunadamente, una lesión de fractura de radio sufrida en el Campeonato de Europa le impidió participar en una de las carreras del Campeonato de Catalunya Open, circunstancia que mermó sus posibilidades en dicha competición.

