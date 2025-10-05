Derrota cruel inicial del Cadí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ la seu d’urgell ❘ El Cadí La Seu se estrenó en la Liga con derrota tras caer en casa ante el recién ascendido Leganés en un duelo igualado que se resolvió en los minutos finales por 64-72. Las de la capital del Alt Urgell llegaron a disponer de ventajas importantes, pero la falta de acierto en momentos clave y una decisión arbitral controvertida a poco menos de cuatro minutos para el final marcaron el desenlace del encuentro. El nuevo refuerzo del equipo dirigido por Isaac Fernández, la estadounidense Gianna Aiello, todavía no jugó.

El partido comenzó con errores constantes de ambos equipos en el tiro. Sin embargo, fueron las locales las primeras en entrar en ritmo y lograron la máxima diferencia de todo el choque (15-3) a falta de cinco minutos para cerrar el primer cuarto. A partir de ahí, el Leganés reaccionó lentamente, primero fue hasta un 17-10, que se transformó a continuación en un 19-17, hasta voltear el marcador antes del descanso (26-28), al que finalmente se llegó con tablas en el electrónico (30-30).

Tras la reanudación, el conjunto madrileño mantuvo la inercia positiva gracias al acierto de Lahuerta, que estuvo infalible en sus siete lanzamientos, y al dominio interior de la norteamericana Dodson. No obstante, el Cadí La Seu se sostuvo en el encuentro con una gran actuación de Raventós (20 puntos y 21 de valoración), acompañada por Gonzales, autora de 15 puntos. Las locales lograron recuperar una renta de seis puntos abajo, pero les faltó después capacidad para romper el partido definitivamente.

El último cuarto arrancó con máxima igualdad (49-47) como había sucedido durante la mayor parte del encuentro. Un parcial de 7-0 devolvió una ventaja de cinco puntos arriba para las de Isaac Fernández a 5:43 del final, pero dos pérdidas de balón y el segundo triple de Lahuerta dieron de nuevo aire al Leganés (59-61). En ese momento fue cuando llegó la acción más discutida del encuentro. Una canasta de Niare fue invalidada por los árbitros al señalarle falta en ataque, lo que desató las protestas del técnico Isaac Fernández.