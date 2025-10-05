El Balàfia Vòlei compite pero pierde en su debut

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei hizo ayer su regreso a la Superliga 2, compitiendo de tú a tú ante uno de los claros candidatos al ascenso, un CN Sabadell que se acabó llevando una trabajada victoria en cuatro sets (1-3).

El equipo visitante salió vencedor en la primera manga, después de un parcial de 0-5 que le dio margen hasta el 17-25 final. El equipo de Sergi Mirada reaccionó en el segundo parcial y, pese a una desventaja de tres puntos con 18-21, firmó siete puntos seguidos para empatar el duelo (25-21). El conjunto local no pudo seguir el ritmo en el tercer set, en el que fue siempre a remolque hasta el final (19-25), ni tampoco en el último, que el Sabadell dominó con cierto margen para cerrar el partido (20-25).

El entrenador de los leridanos, Sergi Mirada, lamentó que “hemos salido nerviosos al partido” y que “no hemos sabido parar al rival”. “El Sabadell ha planteado un mejor partido y nos servirá para saber dónde estamos”, añadió.