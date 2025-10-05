El campeón baja una marcha

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ya campeón del Mundo Marc Márquez (Ducati) solo pudo ser ayer sexto en la carrera al esprint del Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita del Mundial de motociclismo, mientras que su hermano Àlex Márquez (Ducati) terminó cuarto y aumenta su ventaja en la lucha por el subcampeonato ante un Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) desaparecido, que no puntuó y se mostró muy descontento con el rendimiento de su moto.

La victoria fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que arrebató en la última vuelta el triunfo al murciano Fermín Aldeguer (Ducati) tras un intenso mano a mano. Bezzecchi, que horas antes había logrado la pole, se repuso a una mala salida que le relegó al sexto lugar y protagonizó la remontada del día. Raúl Fernández (Aprilia) completó el podio.

Marc Márquez, que se aseguró el título en Japón, partió noveno en Mandalika y, en su intento de remontada, se tocó con Alex Rins (Yamaha), lo que le costó una penalización de ‘long lap’. Tras cumplirla cayó hasta la decimotercera plaza, aunque finalmente pudo remontar hasta el séptimo puesto en el que cruzó la meta. No obstante, una sanción a Luca Marini (Honda) por la presión de los neumáticos le permitió finalizar sexto.

Su hermano Alex Márquez, que salía séptimo, concluyó cuarto, justo por delante de Joan Mir (Honda), y aumenta su distancia en la pelea por el segundo puesto del campeonato con Bagnaia, que se quedó en la Q1 en la cualificación, al contrario que Marc Márquez, que accedió a la Q2 con el mejor tiempo. El italiano firmó el decimosexto puesto en la parrilla y en el esprint solo pudo ser decimocuarto y último en meta. Ahora, se queda a 72 puntos de Àlex Márquez en la general.

En Moto2, el brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira firmó la quinta ‘pole position’ de la temporada con récord de la pista (1:32.341).

“Está siendo el peor fin de semana del año”

Marc Márquez reconoció a los micrófonos de DAZN que “está siendo el peor fin de semana del año”. “Estoy sufriendo para parar la moto y girar bien. A nivel de sensaciones, ayer ya me costó y las dos caídas, sobre todo la segunda, me quitaron mucha confianza”, añadió el de Cervera. Además, admitió la culpa en el incidente con Rins: “Quiero disculparme. No he podido parar la moto”.