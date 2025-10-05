El Vila-sana se da un festín

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ bigues i riells ❘ El Vila-sana se dio un baño de goles en su visita al Bigues i Riells donde demostró una superioridad incontestable. Y eso que contaba con sensibles bajas como las Anna Salvat, Victòria Porta, Gime Gómez y Laura Pastor. Pero salvo un primer tiempo algo más reñido, pese al 0-3 con el que se llegó al descanso, el segundo periodo fue un recital de juego y goles del equipo de Lluís Rodero, que demostró una superioridad aplastante.

Casi un año después de la visita en Liga a una de las pistas complicadas de la categoría, el Vila-sana esta vez no sufrió como ocurrió con el partido del 0-1 de noviembre del pasado año. Cierto es que en aquella ocasión, las jugadoras de Lluís Rodero dispusieron de numerosas ocasiones para que el marcador no fuera tan exiguo, pero al final sufrieron. Este año ha sido muy diferente. La plantilla leridana, que ya era potente, se ha reforzado con mucha calidad y el equipo ahora ha ganado en mordiente y en solidez.

Con tal avalancha de goles, los tantos estuvieron muy repartidos. Aina Florenza, la gran estrella del hockey mundial fichada este año, logró un triplete, al igual que la incombustible y siempre fiable Luchi Agudo. Lograron dobletes otras jugadoras nuevas este año como Bea Gaete y Elsa Salvanyà, y también aportó su gol Dai Silva, que subió a reforzar al primer equipo tras decidir este curso jugar en el filial, para suplir las numerosas bajas.

❘ Lleida ❘ El Pons Lleida debutará hoy (12.00) en casa, con el objetivo de mantener la buena dinámica con la que inició la temporada en la OK Liga. Tras lograr la primera victoria a domicilio ante el Noia (1-3), el equipo de Edu Amat quiere volver a ofrecer una gran imagen ante su afición y regalar el primer triunfo a la afición.

El rival será el CP Voltregà, que también comenzó el campeonato con tres puntos después de imponerse 4-2 al Caldes. Amat advirtió de que el conjunto de Osona “nos pondrá las cosas muy difíciles y nos obligará a trabajar durante 50 minutos si queremos ganar”. El técnico recordó que el Voltregà firmó una gran segunda vuelta y mantiene jugadores decisivos como Rodríguez, máximo goleador del curso anterior: “Es un jugador capaz de marcar diferencias incluso jugando menos partidos que el resto; tendremos que saber controlarlo”, señaló.

El encuentro servirá para dar el pistoletazo de salida a la campaña que busca teñir la grada de blanco y azul, en el marco del 75 aniversario del club. El entrenador se ha mostrado “contento de formar parte de un año tan especial” e hizo un llamamiento a la afición para que llene el pabellón: “Cuando alguien viene por primera vez a ver un partido de hockey, siempre quiere repetir. Su apoyo es muy importante y el calor del pabellón significa mucho”, dijo.

El partido significará el inicio de la campaña “75 anys, 75 regals”, en la que los aficionados que vayan vestidos de blanquiazul optarán a premios a lo largo de la temporada.

“Hemos jugado un partido muy serio”

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, estaba lógicamente muy satisfecho tras el partido, pero advertía que “no era tan fácil como puede parecer por el resultado”. Según Rodero, “hemos jugado un partido muy serio. Era una pista complicada y veníamos de perder la Supercopa. El Bigues apretó incluso con el 0-3 hasta el descanso, pero en la segunda parte el equipo jugó más concentrado y nos propusimos dejar la portería a cero”.