Marc Márquez se fractura el hombro y Àlex sube al podio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Marc Márquez se ha lesionado el hombro derecho durante una caída a la primera vuelta de la carrera en el GP de Indonesia. El de Cervera fue embestido por el italiano Marco Bezzecchi y tardó mucho al recuperarse del impacto. Hoy viajará a Madrid para someterse a pruebas médicas para valorar la gravedad de la lesión, producida justo en el mismo brazo que se ha tenido que operar cuatro veces.

Por otra parte, Àlex Màrquez subió al podio como tercero clasificado y tiene 88 puntos de margen con tan sólo 100 en juego. La primera posición se la llevó Fermín Aldeguer, convirtiéndose así en el segundo ganador más joven de la historia de la categoría. Pedro Acosta queda segundo, y no puede conseguir su primera victoria en Moto GP.

En declaraciones en DAZN, Marc afirma que "no puedo decir que está bien, pero dentro lo malo ha salido barato", aunque declara que puede ser una fractura en la clavícula. No es la primera caída del campeonato, porque el viernes también sufrió dos y tuvo que pasar por la Q1. Expresa que son situaciones que suceden a las carreras, y que Bezzechi se ha disculpado al acabar.