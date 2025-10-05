“Pies en el suelo y a trabajar”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Tras la victoria del Hiopos Lleida por 87-68 ante el Río Breogán, el técnico local, Gerard Encuentra, destacó que su equipo “ha hecho muchas cosas bien. Una de ellas ha sido nuestra puesta en escena con mucha energía. El pabellón nos ha trasladado el buen ambiente con el tifo del Nucli Bordeus y el equipo ha salido muy enchufado. A pesar de tener algún fallo, hemos estado bien en los primeros dos períodos y hemos conseguido dejar al Río Breogán en 30 puntos”.

No obstante, con su filosofía de trabajo característica, Encuentra aclaró que el objetivo principal es la “salvación” y que el equipo “seguirá trabajando duro”. “La semana que viene tendremos al Barça y solo pensamos en el lunes. Queremos solucionar errores, que ha habido bastantes, pero la Copa no es nuestro objetivo. Pies en el suelo y a seguir trabajando”, remarcó el preparador leridano.

El Lleida atrapó 48 rebotes, 10 más que su rival. Sobre el buen hacer de los suyos en este registro, Encuentra aseguró que “para nosotros es importante jugar con energía y así ha sido siempre. La temporada pasada nos costaba rebotear, pero este equipo es nuevo y tiene otras características. Como técnicos vamos a trabajar para que se sientan cómodos sin perder nuestra esencia”, complementó. En cuanto a la actuación del equipo, Encuentra explicó que “hemos tenido un buen equilibrio y todos los jugadores han puesto su grano de arena para conseguir el triunfo”.

El preparador también habló de nombres propios. Sobre Melvin Ejim destacó su capacidad de “liderar” y los “intangibles que aporta; y sobre Mikel Sanz que “está aprovechando sus oportunidades.”.

Shurna, baja por molestias musculares

Antes del arranque del partido, el club informó de la baja de John Shurna, uno de los fichajes del equipo, que no pudo participar en el debut liguero por unas molestias en la pantorrilla derecha. Su puesto en la convocatoria lo ocupó el joven Ibou Dabo, que una temporada más está en la dinámica del primer equipo leridano.

Fan Zone y tifo de bienvenida

El club organizó una Fan Zone en la entrada del Barris Nord, desde las 18.00 hasta el arranque del encuentro, en el que el Nucli Bordeus desplegó un gran tifo con el mensaje ‘Amants de la Terraferma, guardians del Barris Nord’.

Burgos regresa a la ACB con victoria

El San Pablo Burgos regresó ayer con fuerza a la ACB, superando de forma muy amplia al Girona (97-79), de la misma forma que el Unicaja arrancó con una cómoda victoria ante Bilbao (86-68). El tercer triunfo local llegó a cargo del Tenerife, que venció al Manresa (104-93).