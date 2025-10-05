Varapalo engañoso

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ Sant Joan Despí ❘ Semana dura para un AEM que cayó ayer por 5-0 ante el Barça B en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Las leridanas siguen sin ganar en Liga y encadenan su segunda derrota tras caer eliminadas el martes de la Copa a manos del Europa por 1-3. A pesar de la abultada goleada, cuatro de los cinco tantos azulgranas llegaron a partir del minuto 75. Un castigo desmesurado para un equipo leridano que luchó de tú a tú con el Barça durante la primera mitad, pero se dejó ir en la recta final. De nuevo, la poca efectividad de cara a puerta fue definitiva para un AEM que tan solo ha marcado un gol en sus primeros cinco partidos de Liga.

De inicio, Joan Bacardit alineó una 4-2-3-1 con muchos cambios respecto al último duelo copero. El cambio más significativo fue el de Vero Herrera. La líder de la zaga leridana fue baja por una microrrotura en el cuadriceps y su lugar lo ocupó Paula Rojas, clave para que su equipo mantuviera la solidez defensiva en la primera mitad. El AEM esperaba, mientras el Barça monopolizaba la posesión y se aproximaba a la portería de Lucía Alba por medio de buenas combinaciones interiores.

Aun así, las de Bacardit no se escondieron. Loba filtró un pase para Evelyn que la canaria, sola ante Txell Font, fue incapaz de materializar. Más tarde, Peñalver se quedaría a centímetros de rematar una falta lateral. Avisaba el AEM.

En el minuto 24 llegó la réplica azulgrana. La exjugadora del conjunto leridano Alba Caño filtró un balón para Rosalía quien no consiguió darle dirección a una vaselina que se perdió rozando el palo. Aun así, la de Puiggròs estaba entonada y con un brillante disparo desde fuera del área, batió a Lucía Alba (1-0). El Barça mandaba en su feudo. Pese al dominio barcelonista, las de Bacardit se estiraron en la presión. Así llegaron sus mejores ocasiones. La más clara fue en el minuto 41, cuando María Lara recibió un gran pase de Evelyn que terminó en gol, pero la árbitra lo anuló. Se quejó la atacante del AEM, pues no lo parecía. Dos minutos más tarde, Loba encontró a Evelyn dentro del área y la canaria ajustó un remate que se fue por muy poco, marcando así el final de una primera parte en la que el AEM mereció más.

En la reanudación, el Barça apretó, aunque el AEM pudo resistir. Su solidez defensiva le permitió aguantar el 1-0 a la espera de tener alguna oportunidad para empatar. Una oportunidad que no llegó tras los cambios azulgranas. En el 57 entraron Fenger y Martret y el choque cayó a favor de las azulgranas.

Como un vendaval comenzaron a generar ocasiones. Primero fue Rosalía, luego Laia Martret y también Fenger. Todas se encontraron con una prodigiosa Lucía Alba que mantenía a flote a las suyas. Sin embargo, Fenger solo avisa una vez y en la segunda, muy sola dentro del área, la embocó para dentro para colocar el 2-0 en el minuto 73. Tras el tanto, las de Bacardit dieron un paso adelante para luchar el partido, pero el Barça B aprovechó los espacios para castigarlas.

En el 80, Martret remató dentro del área y Sílvia Peñalver evitó el tanto ‘in extremis’. Aun así, el rebote le quedó con ventaja a Gálvez que en segunda instancia no falló (3-0). El tercer tanto dejó muy tocadas a las leridanas, incapaces de evitar que Martret anotara el cuarto. La extremo aprovechó el rechace de un disparo al travesaño de Fenger para anotar a placer el 4-0 en el minuto 87. La misma Martret recibió un gran pase de Rosalía en el 92 y con un disparo al primer toque al alcance de muy pocas jugadoras batió por quinta y última vez a Lucía Alba (5-0).

Tan solo un minuto después, la árbitra señaló un penalti inexistente sobre Loba por parte de Ohlander. Aunque la zaguera blaugrana tocó el balón, el AEM tenía la oportunidad de marcar el gol del honor. Loba lo ejecutó, pero Txell Font le adivinó las intenciones y materializó el 5-0 definitivo. La portería parecía inexpugnable.