Derrota del Espanyol tras errar un penalti en el 100
El Betis superó ayer por 1-2 al Espanyol tras remontar el 1-0 de Pol Lozano en el minuto quince, gracias a los goles del Cucho Hernández, en el minuto 54, y de Abde, en el 63, para darle la vuelta al marcador. El equipo bético parecía que tenía el partido controlado en el tramo final, pero el Espanyol tuvo un penalti en el minuto 100 que Pau López paró a Puado para sellar el primer triunfo del Betis a domicilio esta temporada y la primera derrota en casa del equipo de Manolo González.