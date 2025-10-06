El Llista se deja sorprender

Hay días que no salen las cosas ni jugando dos partidos enteros seguidos. Y eso, precisamente, es lo que le ocurrió ayer al Pons Lleida que, si en la primera parte fue víctima de su desconexión y lo pagó caro tras haberse adelantado en el marcador, en la segunda mitad intentó redimirse y no pudo. El equipo de Edu Amat mereció algo más en la segunda mitad, pero hay que reconocer que el Voltregà jugó muy bien sus cartas y a los leridanos tampoco les acompañó la actuación arbitral, siempre decantada hacia el lado visitante en caso de duda.

El Pons Lleida, que había comenzado la Liga con una gran victoria en la pista del Noia (1-3), salió como un cohete y una excelente asistencia dee Sebas Moncusí a “Chino” Miguélez que este remachó a bocajarro ante Uri Codony colocaba a los listados por delante en el marcador (1-0). Se cumplía apenas el minuto 3 y nada hacía presagiar lo que ocurriría después. Solo un minuto después, Alex Rodríguez restablecía la igualada (1-1) con un tiro lejano que no pudo atajar Javi Sánchez. El duelo se igualó y aunque el Pons Lleida intentaba controlar la situación, en realidad era el conjunto de Sant Hipòlit el que, con sus contragolpes, llevaba auténtico peligro sobre la meta leridana. En uno de esos fulgurantes contraataques, Gerard Teixidó colocaba el 1-2 (min.10) y poco después los árbitros señalaban un penalti contra el Llista, que parecía fuera del partido. La pena máxima, ejecutada por Arnau Canal, fue neutralizada por Javi Sánchez dando un respiro a los suyos. Pero el Voltregà volvió a salir en una contra sorprendiendo de nuevo al equipo de Edu Amat y colocando el 1-3 por mediación de Jordi Burgaya (min. 14).

En la reanudación, el Pons Lleida fue otro equipo. Asedió una y otra vez la portería de Codony, al que además de sus paradas, los palos e incluso su casco le salvaron de que el equipo listado pudiera amenazar al menos con empatar el encuentro. Lo intentaron todo los leridanos y de todas las formas posibles. Edu Amat lo intentó hasta sin portero en los últimos instantes. Había que jugársela y el Voltregà aprovechó para anotar el 1-4 a puerta vacía a cargo de Gerard Teixidó. Quedaban segundos y Nico Ojeda, al fin, logró un tanto que solo servía para maquillar el resultado.

El próximo domingo, el Pons Lleida visitará al colista Caldes (12.15), que aún no ha sumado, con el objetivo de resarcirse de esta derrota.

“No podemos dar la imagen que dimos en ciertos momentos”

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, analizó el partido y se mostró autocrítico con la actuación de su equipo, especialmente en una primera parte marcada por errores defensivos que condicionaron el resultado. “Está claro que no podemos dar la imagen que hemos dado en ciertos momentos de la primera parte. Tenemos que seguir en la línea de la segunda mitad, donde tuvimos más responsabilidad con la bola y más espacios. Quedan muchos partidos y debemos seguir trabajando”, señaló Amat.

Sobre el desarrollo del partido, dijo: “Creo que hemos salido bien con la idea de juego que teníamos y nos hemos puesto por delante, pero el equipo ha desconectado un poco”, admitió. Sobre las decisiones arbitrales, el técnico fue tajante: “Nos hemos quejado de ciertas decisiones, pero no hablaré. No puedo reclamar una cosa y dejar de jugar, y eso nos ha pasado hoy en el tercer gol”.