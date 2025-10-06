El Robles Lleida debuta con derrota en la prórroga ante el Ointxe

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Robles Lleida debutó este domingo con derrota en la prórroga (80-83) ante Ointxe tras un partido muy disputado. Tras un primer cuarto de rachas (18-19), el segundo fue dominado por Robles, que llegó al descanso por delante (32-26). En el tercer cuarto, el duelo se equilibró y el marcador mostró un 51-51 al inicio del último parcial. La igualdad continuó hasta el tiempo extra, donde un error en la última posesión condenó a las leridanas.