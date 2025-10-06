SEGRE
El Atlètic Lleida jugará contra el Espanyol a la eliminatoria de la Copa del Rey

El partido estará el próximo 28 o 29 de octubre en el Camp d'Esports

El Español será el el equipo de Primera División que se enfrentará al Atlètic Lleida en la Copa del Rey

El gol de falta en el minuto 120 de Juan Agüero la semana pasada significó, aparte de ganar la eliminatoria contra el Ejea, conseguir el billete para la Copa del Rey y el premio de jugar contra un Primera División.

Les opciones eran cuatro equipos de Primera, por los criterios de proximidad geográfica: Mallorca, Girona, Español y Osasuna. Hoy, después del sorteo de la RFEF, ha salido el rival: El Espanyol.

El partido se jugará el próximo 28 o 30 de octubre.

El Espanyol es el último equipo de Primera que ha jugado en el Camp d'Esports. Fue la temporada 2019-2020 y el resultado fue de 0-2, con doblete de Wu Lei.

