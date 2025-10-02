El golàs de Juan Agüero que val jugar contra un equip de Primera: a l'escaire des de trenta metres
Va desfermar la bogeria al Camp d’Esports i ficar l’Atlètic Lleida per primera vegada a la Copa del Rei
El somni de jugar a casa contra un equip de Primera divisió ja és una realitat per a l’Atlètic Lleida, que ahir va vèncer l’Ejea per 2-1 en la pròrroga amb un magnífic gol d’Agüero al minut 120 per superar els quarts de final de la Copa Federació, eliminatòria que dona accés a la segona ronda de la Copa del Rei.
Després de 30 minuts amb una pròrroga sense res de joc, Agüero va marcar per l’escaire de falta indirecta, i des de trenta metres, per desfermar la bogeria al Camp d’Esports i ficar l’Atlètic Lleida per primera vegada a la Copa del Rei. Pel que fa a la Copa Federació, l’Ourense CF serà el rival en semifinals al Camp d’Esports.