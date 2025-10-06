Marc cae y se lesiona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El murciano Fermín Aldeguer (Ducati Gresini) logró su primera victoria en MotoGP al imponerse con claridad en el Gran Premio de Indonesia, convirtiéndose en el segundo piloto más joven en hacerlo, con 20 años y 183 días, solo por detrás de Marc Márquez, que lo consiguió con 20 años y 63 días. La carrera estuvo marcada por el incidente del propio Márquez, que resultó lesionado en la clavícula derecha tras ser embestido en la primera vuelta por Marco Bezzecchi (Aprilia).

Su hermano Àlex (Ducati Gresini), por su parte, estuvo muy cerca de firmar un histórico doblete para el equipo Gresini tras una gran remontada desde la séptima plaza, pero finalmente cedió la segunda plaza al también murciano Pedro Acosta (KTM) y firmó una tercera plaza muy positiva en su lucha por el subcampeonato, ya que se fueron al suelo sus principales rivales, Francesco Bagnaia (Ducati) y Bezzecchi, en la primera vuelta.

El italiano de Aprilia volvió a fallar en la salida y perdió varias posiciones cuando se apagó el semáforo. En su intento de recuperar terreno cuanto antes acabó cayendo en la curva siete y llevándose por delante al vigente campeón Marc Márquez.

Márquez tardó en recuperarse del impacto y dio muestras inmediatas de dolor en el hombro derecho, cuyo brazo no movió en ningún momento, lo que presagiaba algún tipo de lesión. El piloto de Cervera viajó a Madrid para someterse a pruebas médicas que confirmen el alcance de la dolencia.

“No puedo decir que esté bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato. Parece que los ligamentos de la clavícula están rotos. Vuelo esta noche para Madrid y hago el chequeo, a ver qué hay”, señaló Márquez ante los micrófonos de DAZN, con el brazo en cabestrillo.

Con Márquez fuera de combate desde la primera vuelta, Aldeguer tomó el mando de la carrera tras superar al líder inicial Pedro Acosta y comenzó a marcar un ritmo mucho más fuerte que le permitió irse rápidamente de sus rivales. Acosta, Luca Marini y Raúl Fernández intentaron seguirle, mientras que algo más atrás, Àlex Márquez se situó entre los dos pilotos oficiales de Yamaha, Àlex Rins por delante y Fabio Quartararo por detrás.

En pocas vueltas, y gracias a la lucha que mantenían sus perseguidores, Aldeguer aumentó la ventaja hasta más de ocho segundos, consolidando su victoria. Por detrás, Pedro Acosta y Àlex Márquez se asentaron en el podio, tras recuperar Acosta la segunda plaza al adelantar a Àlex Márquez, que pareció conformarse con el tercer puesto para no arriesgar más de lo necesario. Completaron las diez primeras posiciones Brad Binder, Luca Marini, Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio y Àlex Rins.

Moreira acecha al líder en Moto2 y Rueda, campeón en Moto3

El brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) logró su tercera victoria del año en Moto2 y se coloca a tan solo nueve puntos del líder de la categoría, Manu González, que fue descalificado por una infracción técnica después de finalizar segundo la prueba. Izan Guevara (Boscoscuro) firmó su primer podio al ascendido a la segunda plaza, con Aron Canet tercero. En Moto3, José Antonio Rueda (KTM) se proclamó campeón al ganar una prueba interrumpida por bandera roja tras el accidente de David Muñoz. Le acompañaron en el podio los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM).