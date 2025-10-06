Podios leridanos en el Estatal de Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La capital del Pla d'Urgell volvió a convertirse en el epicentro del motor con motivo de la celebración de la 33 edición del Premi Ara Lleida, la prueba decana del Campeonato de España de Autocross, puntuable además para el Estatal de Super Crosscar MRF y para el Catalán. La categoría principal de carcross vivió la victoria de Pol Durán, que en el Estatal de Super Crosscar MRF volvió a ser el mejor. En Car Cross Series, Bruno Cànovas firmó una excelente victoria. Por su parte, Pol Salichs, piloto de Escuderia Mollerussa, lograba el tercer lugar. Los más jóvenes del Estatal de Autocross volvieron a demostrar el talento que atesoran, siendo la victoria para Óscar Fuertes.

Los incidentes marcaron las carreras de turismos Una temprana bandera roja, en la primera vuelta, detuvo por unos instantes la acción en División I, la categoría de cuatro ruedas motrices. Tras la relanzada, Roberto Martínez se llevó una gran victoria sobre la tierra del Circuit Municipal Parc de la Serra. La Final A de División II, para turismos de dos ruedas motrices, se vio interrumpida por un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos. Afortunadamente sin daños físicos para los pilotos, la carrera se reanudó tras el incidente y fue Gabriel Serrano el que venció. En Buggyes Joan Enric de María lograba la victoria. Una pequeña muestra de lo que el siguiente fin de semana traerá el FIA European Autocross Championship con los Super Buggyes, Buggyes 1600 y Junior Buggyes.