Sólido y trabajado empate

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

❘ MANRESA ❘ El Lleida rescató ayer un empate sin goles en el campo del Manresa (0-0) y sumó su segundo punto de la temporada. ambos gracias a un empate a cero a domicilio, tras el conseguido en el campo de la Grama. El conjunto leridano volvió a quedarse sin marcar y, tras cinco jornadas sin ver puerta, firma el peor inicio goleador del siglo XXI. Hasta ahora, el récord negativo databa de la temporada 2000/01, en Segunda A, cuando el equipo dirigido por Miguel Rubio no logró anotar hasta la quinta jornada, en una derrota ante el Elche (2-1).

En la previa del encuentro, Jordi Cortés había advertido de que el equipo debía reconducirse hacia el plan original mostrado en pretemporada. Y así fue: el Lleida abandonó la línea de cinco defensas para volver a un esquema con cuatro atrás, cinco centrocampistas y un delantero. El conjunto leridano se plantó en el Congost con la intención de disputarle el balón al Manresa, uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de esta Tercera Federación. Sin complejos, los de Cortés presionaron la salida de balón rival y forzaron pérdidas en campo contrario, que se tradujeron en centros laterales en busca de su ariete, Fran Magno, que debutaba como titular.

La primera ocasión clara fue para el Manresa, superado el minuto veinte, con un remate de Ayoub tras un centro de Moha que Satoca, con la ayuda del palo derecho, rechazó. Los extremos locales fueron un peligro constante, obligando a los extremos del Lleida a multiplicarse en tareas defensivas. Satoca volvió a lucirse en un disparo de Bamta, que recortó hacia dentro y buscó sorprender por el palo corto, pero el meta ilicitano reaccionó bien. El Lleida terminó sufriendo en los minutos finales de una primera parte en la que fue de más a menos.

La segunda mitad tuvo un guion completamente distinto. El ritmo bajó notablemente y apenas hubo ocasiones. El Manresa monopolizó la posesión e intentó encerrar al Lleida, que se replegó en un bloque más bajo y defensivo, centrado en despejar centros laterales y jugadas a balón parado. Moha y Bamta lo intentaron con acciones individuales que no inquietaron la portería leridana. Para los leridanos, una de las noticias destacadas fueron los debuts de Pau Russo y Luis Silva, que se estrenaron con la camiseta del Lleida, ayer amarilla. La única ocasión de los de Cortés llegó en el minuto 90, obra de Óscar Rubio, protagonista de las acciones ofensivas más peligrosas del Lleida esta temporada. Su centro, envenenado por el viento, se estrelló en la cruceta de la portería de Pulido y frustró una victoria que habría sido de oro para los del Segrià. Con este empate, el Lleida suma dos puntos en cinco jornadas y sigue pendiente de inaugurar su cuenta goleadora en una temporada que, de momento, se le resiste más de lo previsto.

Cortés: “Disfrutar defendiendo también forma parte del juego”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, valoró positivamente el segundo punto sumado: “Es una lástima que no hayamos tenido suficiente acierto en ataque, pero es un muy buen punto. Es verdad que nos han sometido, pero no hemos pasado excesivos apuros”, declaró el técnico, que también aseguró que la estrategia era volver al plan inicial que había dado mejores prestaciones en pretemporada: “Disfrutar defendiendo también forma parte del juego. Hemos intentado no perder”. También valoró la entrada de Pau Russo: “Sabíamos que, defensivamente y físicamente, le costaría un poco más, pero pensábamos que en ataque nos aportaría lo que nos ha dado”, señaló.