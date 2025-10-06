SEGRE
FÚTBOL

Un sólido Golmés se impone al Puigvertenc

Un jugador del Puigvertenc pugna por el balón con un rival del Golmés. - AMADO FORROLLA

❘ Puigverd de lleida ❘ El Golmés venció al Puigvertenc (2-3) con una buena actuación que le consolida como uno de los candidatos al ascenso. En la primera mitad, los locales se adelantaron con un tanto tempranero de Robert en el minuto 4 (1-0). Aun así, un doblete de Díaz antes del descanso puso en ventaja a los del Pla d’Urgell y dejó a los del Segrià pidiendo la hora (1-2).

En la reanudación, Maroufi amplió la ventaja para el Golmés. Con el gol, los de Ferran Vidal controlaron el partido y no fue hasta el último minuto que el Puigvertenc recortó distancias con un gol de Xavi, pero ya era demasiado tarde para reaccionar (2-3).

