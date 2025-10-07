El Espanyol, rival de Copa del Atlètic Lleida

El Camp d'Esports volverá a acoger a un equipo de Primera división después de seis años. El Atlètic Lleida se enfrentará con el Espanyol en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó ayer el sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol. El partido se disputará el 29 o 30 de este mes y el equipo leridano, que milita en Segunda RFEF, llega a esta ronda después de haber eliminado en la Copa Federación al Tudelano, Formentera y Ejea.

Se trata de una cita histórica para el equipo leriano, que por primera vez en su joven historia se enfrentará a un equipo de Primera división. Curiosamente, el Espanyol es el último equipo de la máxima categoría masculina del fútbol español que visitó el histórico estadio leridano. Fue el 19 de diciembre de 2019 en partido también de la Copa del Rey y en aquella ocasión eliminó al Lleida Esportiu que entrenaba Molo por 0-2.

En aquel Lleida militaba Pau Torres, que ayer valoraba positivamente el emparejamiento. “Es una alegría, ha de ser un día de celebración para la ciudad, un día grande. Por desgracia, hace muchos años que en Lleida no jugamos contra un equipo de Primera división. La última vez yo estaba en el Lleida Esportiu y también fue contra el Espanyol” recordaba el de Capellades.

En el sorteo de ayer celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, uno de los protagonistas fue el jugador del equipo leridano Juan Agüero, héroe de la clasificación para esta ronda al marcar el gol decisivo en el minuto 120 de la prórroga ante el Ejea.

Pau Torres añadía que “espero que sea una fiesta” y recordaba que “tengo un amigo en el Espanyol”, en referencia al leridano Pere Milla y señaló que “ya le dije que nos volveríamos a encontrar”. Valoró que “saldremos con la máxima ilusión, a competir y sabiendo que es difícil, porque ellos son de Primera, pero nuestra intención es ponerles las cosas difíciles. Es a partido único y en la Copa siempre hay sorpresas”.

Joan Campins explicó que “esperamos que haya ambiente y la gente disfrute. ¿Y por qué no podemos dar la sorpresa y pasar a la siguiente ronda?”, añadía. “Hay que disfrutar que viene un equipo de Primera división”y no duda de que el equipo saldrá motivado. “Es un escenario ideal en el que no es fácil encontrarte”. También señaló que “si tienes tendencia por el Barça siempre es especial jugar contra el Espanyol”.

Quien sí que ha jugado varias veces en el Camp d’Esports el el entrenador del Espanyol, Manolo González. Será su partido número 11 en el estadio leridano, seis con el Badalona, uno con el Ebro, dos con la Peña Deportiva y uno con el Espanyol B y solo ha ganado en una ocasión, con el Badalona (2014-15).

El Girona se enfrentará con el Constancia en la ronda inicial

El Girona se enfrentará con el Constancia de Inca en esta ronda inicial de la Copa del Rey. El Atlético Palma del Río-Betis, el Ciudad de Lucena-Villarreal o el Inter de Valdemoro-Getafe son algunos de los 56 duelos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26, que se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, según el sorteo celebrado ayer en Madrid.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró ayer en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que dio a conocer los 56 emparejamientos, con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España. Reus-Europa, Atlético Baleares-Nàstic o Utebo-Huesca, son algunos de los emparejamientos de la primera ronda de la competición.