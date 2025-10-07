Inefc Lleida refuerza su liderazgo internacional con un cargo en la OMS

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Inefc Lleida ha reafirmado su papel como referente internacional en la promoción de la actividad física saludable tras la elección del doctor Sebastià Mas, profesor del centro, como miembro del Steering Committee de la red HEPA Europe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su mandato se extenderá durante los próximos dos años. HEPA Europe (Health-Enhancing Physical Activity) es una red impulsada por la OMS que reúne a universidades, centros de investigación, administraciones públicas y profesionales con el objetivo de fomentar la actividad física como herramienta clave de salud pública. El Inefc forma parte de la misma desde 2011, sumándose a otras instituciones catalanas y estatales como la Secretaría General del Deporte, el Departamento de Salud, el Consejo Superior de Deportes o el COPLEFC (Colegio de Profesionales de la Actividad Física y el Deporte de Catalunya).

La elección del Sebastià Mas tuvo lugar en el marco del 16º Congreso de HEPA Europe, celebrado en Kaunas (Lituania) entre el 17 y el 19 de septiembre, donde más de 200 entidades miembros escogieron a seis nuevos integrantes del comité ejecutivo. El Inefc Lleida también ha liderado la redacción de unas guías internacionales para promover la actividad física en pymes, un proyecto desarrollado junto a expertos de países como Inglaterra, Dinamarca, Francia, Portugal o Jamaica. Según Mas, su incorporación al comité directivo de HEPA Europe permitirá “fortalecer las alianzas entre actores de nuestro territorio y el resto de miembros de la red internacional, al tiempo que damos visibilidad a las acciones locales desde una visión integral y transversal de la actividad física”.