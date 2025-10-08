‘Mou-te Contra el Càncer’ espera a 1.500 personas

La plaza de la Llotja será el domingo el escenario de la salida y llegada de la 13 marcha 'Mou-te Contra el Càncer' que, organizada por la Associació Contra el Càncer a Lleida, espera la participación de unas 1.500 personas. Este mismo escenario acogió ayer la presentación de esta actividad que combina deporte, salud y solidaridad y que contó con la presencia del concejal de Deportes, Jackson Quiñónez; el presidente de la Associació Contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges; la gerente de esta entidad, Eva Figuera; el consejero delegado del Palau de Congressos de la Llotja, Paco Cerdà y Xavi Thai, CEO de la empresa XT Sports Events, que coordina la parte deportiva de la iniciativa. Los participantes pueden elegir entre un recorrido de 5 o 10 km.

Eva Figuera recordó que “este es un proyecto que nació hace 13 años con 100 participantes y que en este tiempo ha crecido”. Explicó que ayer ya se habían superado las 1.000 inscripciones y que “el objetivo es llegar a los 1.500 participantes”, con lo que se superarían los 1.300 que tomaron parte el año pasado. La inscripción solidaria para tomar parte en esta actividad es de 12 euros y la totalidad de la recaudación va destinada a la Associació Contra el Càncer a Lleida. También se incluye en la I Jornada Univers, Salut i Esport, que organiza la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Lleida, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables.

Sisco Maranges destacó que “con 13 ediciones la caminata está consolidada” y recordó que “en todo el territorio se organizan 16 caminatas” e incidió en la importancia de la labor que se hace desde la organización, ya que “somos el enlace entre los pacientes y las familias y la administración”. En este sentido, Figuera señaló que “el año pasado se atendió desde la asociación a 1.300 personas” y destacó la importancia de actividades como esta para recaudar los fondos necesarios para ello.

Jackson Quiñónez valoró la importancia de que “Lleida siga acogiendo iniciativas como esta. Desde la Paeria siempre nos sumamos a actividades que promueven el deporte y la salud”. Un total de 23 entidades deportivas de Lleida apoyan esta jornada.