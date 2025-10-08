Nuevo césped en Gardeny

Trabajos de retirada del césped artificial en el campo Municipal de Gardeny para sustituirlo. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida inició ayer los trabajos para la renovación del césped artificial del campo municipal de Gardeny, que supondrán la sustitución completa del césped actual, que llevaba instalado desde 2007, por uno completamente nuevo, homologado con la certificación FIFA Quality Pro. La modificación, muy esperada por los usuarios de la instalación, debería garantizar “una mayor seguridad” a los deportistas, según explicó la Paeria.

El alcalde, Fèlix Larrosa, acompañado por el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, y la presidenta de la UE Gardeny, Emilia Cuenca, visitaron ayer las instalaciones en el primer día de los trabajos de renovación que fueron adjudicados a la empresa Mondo Ibérica y tendrán un coste de 177.395,15 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución de las obras es de entre cuatro y cinco semanas. Esta se dedicará a retirar el césped actual, que será reutilizado por el consistorio, y la instalación del nuevo empezará la que viene.