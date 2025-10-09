El Villarreal-Barça de Liga, en Miami el 20 de diciembre

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

LaLiga comunicó ayerde manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (EEUU) el próximo 20 de diciembre. La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. “Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami”, dijo.

El largo proceso de llevar a Estados Unidos un partido de liga vio la luz verde el lunes cuando la UEFA dio visto bueno a que el partido se llevase fuera de sus fronteras. En la nota oficial de ayer, LaLiga insiste en que la iniciativa “refuerza la imagen del fútbol español como pionero y referente mundial”. Además, la patronal “reitera su compromiso con los seguidores en España” y, por ello, “se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local”. “Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada”, comenta Tebas en el comunicado.

“Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en Estados Unidos. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel”, comenta el presidente del Barça, Joan Laporta.

“No tengo duda que Garcia es el titular”

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny no tiene “ninguna duda” sobre quién tiene y debe de ser el “número uno” del equipo, asegurando que este puesto le pertenece a Joan Garcia, a quien le desea que se “recupere lo antes posible” y pueda jugar frente al Real Madrid del día 26. “Valoro mucho la claridad de mi relación con Joan (Garcia). Él sabe cuál es mi papel y yo quiero influir en que juegue lo mejor posible”, afirmó Szczesny, titular tras la lesión del catalán.

Karanka defiende la gestión con Lamine

Aitor Karanka, director técnico de la Selección Absoluta Masculina, dejó claro ayer que todo lo que había acontecido con Lamine Yamal se había gestionado desde la RFEF con “máxima transparencia, máxima colaboración y, sobre todo, máximo cuidado al jugador”.