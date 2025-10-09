Ivan Lara dimite como entrenador del Alpicat después de tres jornadas

El entrenador del Alpicat, Ivan Lara, dimitió de su puesto después de solo tres jornadas de Liga, pese a haber arrancado la competición con 7 puntos de los primeros 9 en juego y con el equipo aún invicto. Según adelantó UA1 y pudo confirmar SEGRE, el técnico del conjunto leridano, que llegó este mismo verano al cargo, no se presentó a los entrenamientos de esta semana y la causa de su dimisión vendría después de una desavenencia con el presidente del Atlètic Lleida –club con el que tiene un acuerdo de afiliación–, Josep Maria Oromí, tras el partido del sábado.

Fuentes del Alpicat confirman a SEGRE que el técnico no ha acudido a los entrenamientos desde el arranque de la semana y ha comunicado su marcha a sus allegados, aunque aún no a la directiva de forma oficial. Cabe recordar que es la segunda dimisión de un entrenador del Alpicat en menos de seis meses, porque justo antes de disputar la última eliminatoria de play off ante el Tàrrega para subir a Primera Catalana, el ocupante del banquillo, Xavi Gabernet, dimitió de su puesto también por desavenencias con la entidad. Pese a ello, con Edgar Tornero en el banquillo, el equipo del Segrià consiguió el ascenso y abrió una nueva etapa este verano, afiliándose con el Atlètic Lleida y con Ivan Lara en el banquillo, que deberá ser relevado próximamente.