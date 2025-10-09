Gyorgy Golomán: “La afición nos dio un extra de motivación y energía”

Gyorgy Golomán ha sido una de las sorpresas de este estreno de Liga. El pívot húngaro se erigió en el primer MVP de la temporada del Hiopos Lleida con su 22 de valoración que firmó ante el Breogán, después de rozar las dobles figuras (16 puntos y 9 rebotes). “Fue un buen partido para mí, un buen inicio, también para el equipo. Lo importante es que ganamos. Siempre está bien empezar ganando, especialmente en casa, con todos tus fans, es la mejor forma, pero la temporada es muy larga y espero que podamos tener más victorias como esta”, señaló Golomán, que destacó el apoyo de la grada del Barris Nord. “Fue increíble, nos dieron un extra de motivación y de energía, y espero que podamos repetirlo”, añadió.

El pívot magiar, que fue el cuarto mejor reboteador defensivo de la primera jornada con siete capturas, ensalzó el juego colectivo del Hiopos. “Funcionamos muy bien como equipo, luchamos unos por otros y eso nos da una gran identidad como equipo y así lo hemos demostrado. Cometimos errores tanto ofensivamente como defensivamente, pero en general jugamos como un verdadero equipo”, apostilló.

En cuanto al partido de este domingo en la pista del Barça, Golomán tiene claro que no tendrá similitud con el de hace dos semanas. “No tenemos que fijarnos tanto en el resultado de si ganamos o no en ese partido, sino en que pudimos detectar cosas que ellos hacen, al igual que ellos de nosotros. Será un partido completamente diferente, porque jugaremos en su casa, ante de su afición, así que será un complicado. Ya sabemos quién es el Barça, uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa y, por lo tanto, tenemos que tratarlo como lo que es”, avisó.

Además el magiar, otros tres jugadores del Hiopos figuran en el Top 5 de la primera jornada, entre ellos Caleb Agada y Melvin Ejim, que también acabaron con dobles dígitos de valoración, con 19 y 16, respectivamente. El nigeriano fue el cuarto mejor asistente (6), mientras que el canadiense ocupó la tercera posición en rebotes ofensivos (4) y en la estadística +/-. También figura en el Top 5 Corey Walden, cuarto en recuperaciones (3).