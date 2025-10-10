El Atlètic Lleida busca trasladar a la Liga las buenas sensaciones de la Copa

El Atlètic Lleida afronta el partido del domingo ante el Espanyol B con energías renovadas y la intención de transformar las buenas sensaciones de la Copa Federación en una victoria que se resiste en la Liga. Tras varias jornadas con encuentros entre semana, el equipo de Gabri García ha podido trabajar con más calma y recuperar efectivos.

El técnico del Atlètic Lleida reconoció que "cuando no ganas, hay que mirar el porqué", pero se mostró tranquilo porque "es parte de la normalidad en un grupo que todavía se está conjuntando. Tenemos muchos jugadores nuevos y jóvenes, y nos falta esa experiencia en la categoría. Pero estamos progresando y el objetivo es cerrar mejor los partidos”.

“Ha sido una semana buena. Después de tantas semanas con partidos, necesitábamos recuperar y bajar un poco la carga. Algunos jugadores llevaban muchos minutos y hemos podido darles un respiro. También hemos aprovechado para corregir detalles y reforzar conceptos tácticos”, explicó el entrenador en la rueda de prensa previa al choque antes del Espanyol B, que se realizó pocos minutos después de que la RFEF publicara que el equipo leridano se medirá al primer equipo blanquiazul en la Copa del Rey el jueves 30 de este mes a las 21.00.

Sobre el rival, el técnico señaló que “llegamos en dinámicas parecidas. Ellos también han tenido resultados ajustados y encajan goles, como nosotros. Son un equipo valiente, con defensa adelantada, y tendremos que quitarles la iniciativa para que no nos sometan". "Queremos ser protagonistas y repetir la buena imagen del último partido”, destacó el de Sallent, que ve similitudes entre el Espanyol B y su último rival, el Girona B, ante el que empataron el pasado domingo (1-1).

El técnico también apuntó que “ahora entramos en una fase con rivales exigentes, pero eso debe motivarnos", ya que el próximo miércoles el conjunto leridano disputará las semifinales de la Copa Federación ante el Ourense. "La prioridad es el partido del domingo, aunque también queremos seguir avanzando en la Copa, donde nos estamos encontrando bien”, añadió.

En el apartado físico, el técnico confirmó las bajas de Gio Navarro y Guillermo Cucurull, mientras que Nico Magno ya se ha reincorporado al grupo. “Poco a poco vamos recuperando jugadores, y es importante que todos estén disponibles, porque necesitamos a todo el equipo en este tramo de la temporada”, subrayó.