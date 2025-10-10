Laporta tiende puentes con la UEFA y busca un acuerdo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó ayer que el club se siente “cómodo” en el camino “de volver a la UEFA” y aseguró que trabaja para “alcanzar un acuerdo que pacifique el fútbol europeo”. Tras asistir en Roma a la reunión de la nueva European Football Clubs –antigua ECA–, presidida por Nasser Al-Khelaïfi, el dirigente destacó la voluntad del Barça de “tender puentes entre UEFA y Superliga”.

“Nosotros estamos por llegar a un acuerdo con la UEFA por el bien del fútbol. Hay espacio para recorrer juntos, tanto la Superliga como la UEFA, y que los clubes que estamos en la Superliga volvamos a la UEFA”, explicó Laporta durante el Open Day de la Fundación Cruyff.

El presidente azulgrana participó en varias reuniones en la capital italiana, donde aseguró haber percibido “buenas sensaciones” y una predisposición común al diálogo. Destacó además que el club se siente “muy próximo” tanto a la UEFA como a la EFC y valoró el trabajo del nuevo organismo. “Está haciendo muchos proyectos en interés del fútbol europeo. Pero los que se impulsaron desde la Superliga también son válidos y deben estudiarse”, añadió, antes de insistir en que el Barça se siente “cómodo en esta posición de volver a la UEFA”.

Laporta responde a las críticas de De Jong

Laporta recalcó que el club jugará ante el Villarreal “donde diga LaLiga”, pese a las críticas de jugadores como De Jong. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que “es un gran riesgo” jugar en el extranjero.

A la venta el nuevo pase de temporada

El club puso ayer a la venta el pase para lo que resta de temporada que incluirá los partidos en Monjuïc y en el Camp Nou, con prioridad para quienes se abonaron en el Lluís Companys.