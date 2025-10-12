Dominio leridano en La Seu

Miquel Travé, durante la jornada de ayer en el Parc del Segre de La Seu d’Urgell. - NORBERT AGUILERA

La primera jornada de la duodécima edición de la Segre Cup tuvo como grandes protagonistas a los palistas de Lleida, que ganaron ocho de las once categorías programadas en el Parc Olímpic del Segre de La Seu d'Urgell, cuatro de ellas en la nueva modalidad de 'Short Slalom' que la Federación Internacional quiere implantar en un futuro y que eligió esta prueba como test. Tomaron parte alrededor de un centenar de piragüistas, algunos procedentes de Francia, Italia, Portugal y la República Checa.

Los cuatro triunfos en esta nueva especialidad, que destaca por tener un recorrido más corto, fueron a cargo de palistas del Cadí Conoe Kayak. Anna Simona y Miquel Contreras ganaron en K1, este último por delante del pallarés Magí Moyes, segundo, y del pontsicano Miquel Farran, cuarto, mientras que en canoa se impusieron Núria Vilarrubla, superando a la propia Simona, y Miquel Travé, que lideró un podio íntegramente del Cadí, con Jan Vicente segundo y Azuka Mbelu tercero.

En la modalidad de eslalon olímpico, Simona y Contreras repitieron triunfo en kayac y Travé en canoa, de nuevo con pleno de palistas del club anfitrión. Por detrás del vigente campeón de Europa de la especialidad se situaron sus compañeros Azuka Mbelu y Marc Vicente. En la categoría júnior, Jan Vicente se llevó el triunfo en C1 y fue tercero en K1, justo por detrás de Didac Foz, de la Associació Esportiva Pallars.

Hoy se disputará la segunda jornada de la Segre Cup en Ponts, de donde saldrán los campeones de cada disciplina.