Un Borges ineficaz continúa sin ganar en casa

Céspedes y Banguero disputan un balón por la banda durante el partido de ayer en Les Borges. - ÍNGRID SEGURA

Borges e Igualada se midieron ayer en el Municipal Ramon Espasa en un encuentro en el que el equipo de la Anoia fue el claro dominador del juego, sobre todo en la primera mitad, que concluyó con una ventaja de 0-2, con tantos de Carbó y Fernández, ante un cuadro leridano ineficaz en ataque.

En la segunda parte, el Borges entró más puesto en el partido y puso cerco a la portería del Igualada, aunque sus ocasiones no lograban su objetivo. Garcia, desde el punto de penalti en el 88’, puso emoción, aunque Bellido, un minuto después, selló el triunfo visitante y la tercera derrota en Liga de los de Les Garrigues, que siguen sin ganar como local.