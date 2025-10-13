Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ SANT ADRIÀ DEL BESÒS ❘ Un error de Pau Torres cuando salía a por un balón aéreo certificó, en su visita al Espanyol B, la segunda derrota liguera del Atlètic Lleida (1-0) que, tras seis jornadas, sigue sin sumar la primera victoria en la categoría. De este modo, los del Segrià siguen en la zona baja con 4puntos, a tres de la salvación, que ahora mismo marca el Sant Andreu.

Lo cierto es que una vez más, los de Gabri no merecieron perder, a pesar de que se quedaron sin marcar por primera vez esta temporada. El primer tiempo deparó jugadas con muchos espacios por las bandas pero sin ideas en las áreas, dejando unos primeros 45 minutos con pocas ocasiones claras. De hecho, la única llegada destacable fue un remate de Nil Sauret desde la frontal en el minuto 12, que tocó antes en un jugador blanquiazul, complicando la estirada al meta Serred, que desvió el balón después de que le botara ante él. Al margen de esa ocasión, el otro hecho destacable fue la lesión en el cuadríceps del central Aldo One, que fue sustituído por Agüero, lo que provocó pasar del 5-3-2 al 4-3-3.

El segundo tiempo empezó con una gran oportunidad para el Atlètic Lleida, en un córner en el minuto 49. Agüero centró tan cerrado que el balón cogió portería y bajo palos, el blanquiazul Letono sacó el balón sobre la misma línea, en un despeje en el que el esférico impactó en el larguero. Con los leridanos dando sensación de superioridad, en el minuto 59 llegó la jugada del gol blanquiazul, que condenó a los leridanos en la primera ocasión local. El Espanyol B colgó un balón para Ferran Gómez, que no llegó a rematar, pero su presencia confundió a Pau Torres que a la hora de coger el esférico, se le escapó de las manos para dejar solo al mismo Ferran Gómez, que solamente tuvo que empujar el balón para marcar el 1-0.

El Atlètic Lleida sentía que había sido demasiado castigo para el trabajo hecho y empezó a cargar las bandas con los laterales y extremos para meter centros a los hombres del medio del campo, que intentaban llegar desde la segunda línea. El desarrollo del partido se tradujo en idas y vueltas, lo que llevó a más ocasiones y espacios. Aún así, después de este escenario, la ocasión más clara del partido llegó a balón parado, en una falta lateral que terminó con un remate de cabeza del central Català al poste, en el minuto 67.

Ya con el partido descontrolado, en el minuto 75, un error de marcaje dejó solo a Alejandro Santiago, que tras un mal control y dentro del área, cruzó demasiado el balón en un remate ante el que Pau Torres ya se había rendido.

A pesar de ello, eran los de Gabri quienes dominaban la posesión y vivían en campo contrario, mientras el filial blanquiazul intentaba salir a la contra. Y, de hecho, en el minuto 87, Alya Camara, delantero centro referencia ayer, tuvo el empate en un remate de cabeza a un metro de la portería. Pero el guineano mandó el testarazo arriba después de que el centro de Moró le quedara ligeramente pasado.