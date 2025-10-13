Derrota pese a la mejoría: El Lleida cae por la mínima ante L’Hospitalet y sigue sin ganar ni marcar

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Lleida cayó ayer por la mínima (0-1) en casa contra L’Hospitalet, uno de los equipos llamados a buscar el ascenso a Segunda RFEF. Una derrota dolorosa por lo que se vio sobre el césped y ante una de las plantillas más potentes, que terminó encerrada en su área defendiéndose de los ataques del Lleida. El equipo de Jordi Cortés jugó los mejores minutos hasta la fecha en lo que va de curso, sobre todo en la segunda mitad, donde dispuso de varias ocasiones claras para remontar el partido, pero el gol sigue siendo una tarea pendiente y pese a su mejoría, sigue sin ganar.

En el primer tiempo, los barceloneses se hicieron con el control del partido, con un Lleida que esperaba en su campo. La primera acción que despertó a las aficiones fue un gol bien anulado a Buba por fuera de juego. Minutos después, en el 40, llegó el único tanto, obra de Pelegrín a la salida de un córner que remató de cabeza a pocos metros de Satoca, que no pudo hacer gran cosa (0-1).

En el segundo tiempo, Cortés movió ficha con la entrada de Pau Russo, que fue el mejor jugador de los leridanos. Dirigió el centro de operaciones ofensivas y aportó calidad y desborde desde el sector izquierdo. Pero las ocasiones del Lleida tuvieron nombre propio: Òscar Rubio. A través de un córner estuvo a punto de lograr el empate, pero el remate acabó siendo salvado bajo palos por un defensor. Cinco minutos después, en el 70, llegó una gran combinación entre Sempé, Silva y Russo que finalizó en un remate de Rubio lanzándose en plancha en el segundo palo, totalmente liberado a pocos metros del guardameta Aliaga. El Lleida lo siguió intentando ante un equipo visitante que iba quitando jugadores de ataque y dando entrada a más defensores. El conjunto entrenado por Cristian Gómez, exjugador del Lleida en 2016, terminó la contienda con seis defensores.

Un resultado doloroso que deja al Lleida como último clasificado, con solo dos puntos y sin encontrar el camino del gol en estas seis jornadas.

Jordi Cortés: “He visto una de las mejores versiones del Lleida ”

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, lamentó tras el partido una nueva derrota de su equipo, aunque dijo estar contento por la imagen de la segunda mitad: “He visto una de las mejores versiones del Lleida en lo que va de año. No solo hemos estado muy bien defensivamente, salvo en una acción a balón parado, sino que también hemos propuesto mucho en ataque”. La entrada de Pau Russo en la segunda mitad mostró algo que aún no se había visto del equipo, ya que “es un jugador que tiene ese talento. Nos ha hecho pensar mucho más en la portería rival”. “Me voy triste por el resultado, pero satisfecho porque hoy se ha consolidado ese punto de inflexión que pedíamos al equipo”. El técnico de Balaguer finalizó diciendo que “los jugadores merecían más premio”.