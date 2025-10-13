El Bordeta refuerza su liderato con una goleada despiadada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Bordeta se consolida en el liderato de su grupo tras conseguir una nueva goleada. ayer en el campo del Sunyer, que le confirma como un equipo temible en este arranque de temporada. El dominio de los visitantes fue total y demostraron su autoridad desde el primer momento, entrando al descanso con siete goles, cuatro de ellos de Adrià, el jugador estrella del equipo. Los locales marcaron un único gol en el minuto 12 a cargo de Borrell, sin exito de conseguir remontar. En la segunda parte Redondo, Cami y Pallaruelo se encargaron de marcar los tres tantos finales que hicieron cerrar el marcador con un escandaloso 1-10.