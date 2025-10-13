El Pons Lleida suma en Caldes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ caldes de montbui ❘ El Pons Lleida arrancó ayer un punto en la siempre difícil pista del Caldes (3-3), en un partido en el que empezó perdiendo, remontó para situar un esperanzador 1-3, vio como el equipo local empataba en la segunda parte y en los dos últimos minutos desaprovechó la oportunidad de ganar al fallar una clara contra y errar un lanzamiento directo. Con este resultado el conjunto de Edu Amat suma 4 puntos en tres jornadas y afronta una semana importante con dos partidos seguidos en casa, el miércoles ante el Igualada y el domingo recibiendo al Alcoi.

El partido no empezó nada bien para los leridanos. Lluc Vilà solamente necesitó 62 segundos para poner por delante al Caldes en el primer remate a puerta del equipo barcelonés. El gol no afectó a los leridanos, que no tardaron en responder con un remate también lejano de Nico Ojeda. El juego era muy rápido, con aambos equipos atacando continuamente, creando peligro ante la portería rival y con problemas para mantener la posesión de la bola y tener el control del juego. El Caldes, a los tres minutos, lanzó al poste y en el 5 una tarjeta azul a Humberto Mendes supuso un giro en el partido. Con superioridad numérica Fabrizio Ciocale marcó el 1-1 en el minuto 7 y en el 8, era Nico Ojeda quien ponía el 1-2 en el marcador.

Eran los mejores minutos del Pons Lleida, que culminó la remontada con un tercer tanto de Martí Gabarró en el minuto 10. Pero el Caldes, que mantenía un juego intenso, recortó distancias con el 2-3 de Bernat Yeste en el 11. Con este resultado se llegó al descanso, aunque a tres segundos para el final Lluc Vilà lanzó un penalti que detuvo Javi Sánchez para mantener en ventaja a su equipo.

En la segunda mitad el Llista decidió no asumir riesgos, bajó el ritmo, pero con ello cedió la iniciativa al Caldes. El tiempo corría a favor de los leridanos, que se acercaban al final del partido con esa mínima ventaja (2-3). Pudo incrementarla en el minuto 41 en una clara contra de Miguélez, pero lo que llegó fue el empate del Caldes con el 3-3 de Lluc Vilà en el minuto 44.

El Pons Lleida tuvo la opción de ganar. A falta de dos minutos Martí Gabarró encaró al meta local, pero no acertó a batirle y acto seguido dispuso de una directa por la décima falta del Caldes, pero Nico Ojeda tampoco acertó.

Edu Amat: “Nos ha faltado buscar más la portería en la segunda parte”

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, valoraba tras el partido que su equipo no estuvo tan bien en la segunda parte como en la primera y que no supo gestionar el hecho de ir por delante en el marcador. “Ha sido un partido con momentos para los dos equipos, aunque ellos en el cómputo global igual han sido un poco mejores”, explicaba, añadiendo que “nos hemos puesto por delante pero en la segunda parte nos ha costado mirar más a portería, anque al final, con la directa y una ocasión clara pudimos marcar el 3-4. Nos ha costado gestionar el 2-3 y nos ha costado seguir yendo a buscar el partido. Son cosas que tenemos que mejorar”, valoró.

Sobre los dos partidos que debe afrontar en una semana dijo que “ya sabemos el ritmo que marca la competición. Se trata de recuperarnos bien y ahora solo pensamos en el partido del miércoles”.