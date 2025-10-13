Joan Bacardit deja el AEM

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El técnico del AEM, Joan Bacardit, presentó ayer su dimisión tras la última derrota del conjunto leridano, que aún no ha ganado en Liga, ante el Villarreal por 1-2, según confirmó a SEGRE el propio preparador barcelonés. No obstante, según pudo saber este diario, su desvinculación no era oficial ayer, pues tanto club como preparador deben terminar de ultimar los últimos detalles contractuales de su salida.

Bacardit pondrá punto y final a su etapa en la capital del Segrià tras cuatro meses al frente del primer equipo femenino del AEM. El barcelonés, que venía de una prolífica etapa en el Europa en la que ascendió a Primera RFEF en 2022, ha dirigido al AEM en ocho partidos oficiales: seis de Liga y dos de Copa de la Reina, que se saldaron con una victoria, dos empates y cinco derrotas.

Su único triunfo llegó en la primera ronda de Copa de la Reina, donde su equipo se impuso al Atlético Baleares por 0-2, aunque terminaría siendo eliminado a manos del Europa en la siguiente ronda (1-3).

En Liga, el equipo aún no ha ganado y es colista con dos puntos. Una vez se llegue a un acuerdo entre las dos partes, Miquel Seuma, segundo entrenador, y Roger Lamesa, director deportivo, tomarán las riendas del equipo como interinos mientras el club aprovecha el parón de selecciones de la semana que viene para buscar a un sustituto. Por otro lado, el AEM B empató ayer en el Recasens ante el Ona Sant Adrià, filial del Badalona Women (0-0).

Así, las leridanas encadenan una victoria, dos empates y tres derrotas en este arranque de temporada en la Segunda RFEF. Tras el partido, la entrenadora del filial leridano, Vero Moreno, aseguró que “el equipo compitió muy bien, sobre todo sin balón. Debemos hacernos fuertes en el Recasens”.