Marc Márquez, operado de la escápula derecha

El leridano Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y vigente campeón del mundo de MotoGP, ha sido operado con éxito de la escápula derecha, después de pasar revisión médica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Márquez se lesionó en el hombro tras caer al ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi durante Gran Premio de Indonesia y, en un principio, su equipo, Ducati, anunció que no iba a pasar por el quirófano. Sin embargo, el mismo equipo médico que le diagnosticó su lesión hace siete días, ha constatado que la fractura de 'coracoides' y la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizar una 'estabilización quirúrgica' para reparar también los 'ligamentos acromioclaviculares', según explica el equipo oficial Ducati en una nota de prensa.

Esta operación era una de las posibilidades contempladas desde un primer momento por los doctores si el tratamiento conservador estipulado no evolucionaba de manera favorable y, en cualquier caso, la recuperación de Marc Márquez, que ya se encuentra en su casa, seguirá el mismo proceso establecido y su ulterior evolución marcará su vuelta a la competición.