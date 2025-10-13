Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra estaba ayer exultante y declaró tras el partido que “hemos ido sin dudas y sin miedo ante un rival muy complicado que en casa lo es todavía más”, al tiempo que agradeció el apoyo de su afición, que calificó de “espectacular”. “Parecía que fuéramos locales, porque hemos notado mucho a nuestra gente. Han sido un factor clave para no darnos por vencidos”, indicó.

Sobre el partido comentó que “ha sido muy igualado, pero durante muchos tramos hemos llevado la iniciativa en el marcador. Quiero destacar que el equipo tiene carácter y lucha. Cuando el Barça se ha puesto por delante no nos hemos desmoronado, hemos seguido creyendo y haciendo nuestro juego”, y confesó que espera “ganar más veces” en el Palau en un futuro.

Aunque reconoció que la victoria vale igual que la de hace una semana, esta, por lo que significa y el rival que era, “sí supone más a nivel anímico”, dijo, para añadir: “Hace dos años celebrábamos vencer en el campo del Almansa y hoy ganamos en el Palau. Tenemos que estar muy contentos, pero también tener los pies en el suelo. No hemos logrado nada. Las victorias cuentan todas igual. Hoy lo celebramos y estamos felices, pero mañana ya pensaremos en el Valencia”, dijo. Sobre su descalificación se mostró “sorprendido”, ya que consideró que sus protestas “no eran suficientes” para que le expulsaran “en ese momento del partido”.

Por su parte, el técnico azulgrana, Joan Peñarroya, reconoció que “el Hiopos Lleida se ha sentido cómodo con un ambiente muy bueno. Nos tenemos que adaptar a estas situaciones, ya nos pasó el año pasado. Felicito a la gente de Lleida”.

Primera victoria ante el Barça en once partidos

La victoria conseguida ayer por el Hiopos es la primera de la historia de un equipo leridano de baloncesto ante el Barça en la Liga ACB. En las cuatro temporadas en las que el desaparecido Lleida Bàsquet militó en la máxima categoría, entre 2001 y 2005, nunca se ganó al conjunto azulgrana, con un balance de ocho derrotas en ocho partidos. La temporada pasada el equipo de Gerard Encuentra tampoco fue capaz de tumbar al Barça en ninguno de los dos enfrentamientos. Sí lo logró en la Lliga Catalana, en el que el entonces Caprabo Lleida conquistó dos títulos tras vencer en la final al cuadro azulgrana, ambos partidos disputados en el Barris Nord.

El Madrid encaja la primera derrota

El Baskonia infligió ayer la primera derrota al Madrid de Scariolo, que cayó en Vitoria por 105-100. A la centena de puntos también llegó el Valencia, que ganó en Lugo 90-113 para situarse con dos triunfos como el Joventut, que venció en casa al Zaragoza (89-86). Por su parte, el Bilbao de Jaume Ponsarnau logró el primer triunfo al derrotar al Burgos (95-85).