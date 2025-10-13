Una Segre Cup leridana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La duodécima edición de la Segre Cup de piragüismo eslalon bajó ayer el telón en Ponts, sede de la segunda jornada que, como la primera disputada el sábado en La Seu d'Urgell, tuvo claro acento leridano. Al final, 10 de los 21 podios finales de la competición, inscrita en el calendario de la ICF y que congregó a un centenar de participantes, fueron para los palistas locales, con un total de cinco victorias, y eso que dos de los favoritos, los olímpicos Núria Vilarrubla y Miquel Travé, que habían ganado sus respectivas disciplinas el sábado, no tomaron parte ayer en el canal pontsicano.

La joven Anna Simona, del Cadí Canoe Kayak refrendó su victoria global en K1 júnior gracias al segundo puesto que logró ayer tanto en el ‘short slalom’, la nueva modalidad que se ha probado en esta prueba, como en el eslalon olímpico, por delante de la vascas Ainara Goikoetxea, mientras que el tercer cajón del podio fue para la también urgelense Ona Perelegre. En la categoría masculina, Faust Clotet, de la Associació Esportiva Pallars, se llevó el triunfo final gracias al tercer puesto en la prueba corta y la victoria en el eslalon, superando al donostiarra Mario del Teso y al palista del Cadí Thyzzian Torras.

En séniors, el también urgelense Manel Contreras también cumplió con el guión y acabó imponiéndose merced al segundo puesto de ayer en el eslalon, ya que en la distancia corta no pudo pasar del duodécimo puesto. El palista de Ponts Miquel Farran, que firmó ayer un doblete, acabó en el tercer cajón del podio.

En la especialidad de canoa, el Cadí copó los tres puestos de honor en sénior masculino, con Azuka Mbelu como ganador, secundado por Marc Vicente, que fue el ganador de las dos pruebas de ayer, y Joan Sansa, mientras que Jan Vicente, también de la entidad de La Seu, se llevó la corono en júnior después del segundo puesto en el ‘short slalom’, por detrás de su hermano Marc, y la victoria en la distancia larga, superando a los vascos Oihan Deus y Mario del Teso.